Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Третього вересня 2014-го року під час проведення антитерористичної операції на Сході України ворожі «Смерчі» обірвали життя 17 земляків-артилеристів 9-ї батареї 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади.
На вшанування їхньої пам’яті з нагоди п’ятої річниці трагедії у Сумській центральній міській бібліотеці імені Т. Шевченка відкрили виставку, в експозиції якої прапор полку, книжкові видання, з-поміж яких «Героям слава!», «Хто, як не ми? Пам’яті сумчан, полеглих за Україну 2014-2017», численні публікації з періодичних видань, інші матеріали.
Подібні виставки облаштовані не тільки в бібліотеках та навчальних закладах обласного центру, а й на Сумщині, яка пам’ятає своїх героїв.