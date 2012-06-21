Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На території державного історико-культурного заповідника «Посулля», що охоплює територію Роменського та Недригайлівського районів на Сумщині, розташована низка різноманітних пам’яток як місцевого, так і національного значення. До них, зокрема, належать літописні міста часів Київської Русі, скіфські поселення, археологічні акрополі тощо.
Аби запобігти можливим порушенням охоронного законодавства, працівники заповідника почали встановлювати відповідні знаки, що містять основоположну інформацію про об’єкти.
Так, упродовж літа вони з’явилися біля шести пам’яток – чотирьох у Роменському та двох – Недригайлівському районах.
Серед них – три курганних могильники різних епох в урочищах «Стайчин Верх», «Солодка», «Шумейки» поблизу сіл Пустовійтівка, Миколаївка та Вощилиха, так зване багатошарове «Басівське городище» Роменського району, а також два городища – літописного міста Попаш та в урочищі «Мазепина гора» в Недригайлівському районі.
Означена робота триватиме і надалі. За попередніми підрахунками, найближчим часом мають з’явитися ще не менше 5-6 знаків, які охоронятимуть місцеві пам’ятки місцевого та національного значення.