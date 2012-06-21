Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За обсягами виробництва зернових і зернобобових культур Сумщина входить до першої п’ятірки областей в Україні, що у свою чергу потребує додаткових потужностей для зберігання збіжжя. Тож цими днями до ладу стали ще два нових елеватори, в яких одночасно можна зберігати 36 тисяч тонн зерна.
Так, у ТОВ агрофірма «Мрія» Великописарівського району запрацював елеватор на 8 тисяч тонн зернових культур.
Як наголосив голова Сумської ОДА Роман Грищенко, який разом із народним депутатом України Миколою Задорожнім узяли участь у відкритті нового виробництва, уряд країни, обласна влада всіляко підтримують розвиток аграрного сектору. Зокрема, діє низка програм, завдяки яким працівникам АПК здешевлюють кредити, частково компенсують витрати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, стимулюють підприємницьку діяльність у сільській місцевості тощо.
Нове зерносховище місткістю 28 тисяч тонн також запрацювало у крайній північній точці області – місті Середино-Буда: AGRGroup розраховує створити там зерновий хаб. На його території вже облаштували залізничне депо та лабораторію, де завдяки сучасному обладнанню визначатимуть якість зерна, зокрема на наявність ГМО, встановили ваги, проклали 5 під’їздів для залізничного транспорту – там одночасно можуть перебувати 54 вагони.
Зараз на Сумщині функціонують 39 елеваторів, які надають різні види послуг на зберігання та переробку зерна загальною місткістю 2,6 мільйона тонн, ще більш як на мільйон мають сільськогосподарські підприємства краю. Таким чином упродовж маркетингового року можна одночасно зберігати понад 3,6 мільйона тонн збіжжя.
А тим часом в області розгортаються жнива – аграрії краю вже намолотили перші десятки тонн озимої пшениці. Фронт збиральних робіт розширюється з кожною годиною.