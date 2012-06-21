Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Хоч до літа чимало часу, на Сумщині вже сьогодні дбають про майбутній відпочинок та оздоровлення дітлахів і насамперед пільгових категорій.
Як повідомили в Департаменті соціального захисту населення Сумської ОДА, для цього в обласному бюджеті передбачено 9 мільйонів гривень, на які будуть придбані путівки для 1365 дітей віком від 7 до 18 років. Зокрема, вони зможуть відпочити та оздоровитися у Міжнародному дитячому центрі «Артек», Українському ДЦ «Молода гвардія».
Разом з тим в області планують традиційну програму масового оздоровлення школярів краю, у межах якої десятки тисяч юних мешканців змістовно і з користю проведуть літні канікули.