Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Питання офіційного працевлаштування гостро стоїть на сьогоднішньому порядку денному не тільки на Сумщині, а й в Україні в цілому. Тож керівництво Сумської обласної служби зайнятості ініціювало річну інформаційну кампанію, мета якої – насамперед запобігання тіньовому ринку працевлаштування, видачі зарплат у конвертах та іншим негативним супутнім проявам.
Як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, це не якась каральна акція, а насамперед профілактика і скрупульозна робота з роботодавцями та громадянами, які шукають роботу. За великим спільним рахунком, це спроба не тільки застерегти від можливих негативних наслідків, а й розкрити всі переваги цивілізованої роботи в рамках законодавства.
Фахівці служби зайнятості разом із представниками територіальних органів Держпраці розпочинають комплексні перевірки насамперед у таких сферах як будівництво, сільське господарство, транспорт, кур’єрські служби.
Інформаційна кампанія передбачає також низку сервісів для роботодавців, зокрема, інститут консультанта, який нещодавно запроваджений. Заплановані семінари, круглі столи, інші роз’яснювальні заходи, завдяки яким буде поставлений надійний заслін негативним проявам, які сьогодні, на жаль, поки що мають місце на ринку праці.