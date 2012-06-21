Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні Нового 2019-го року компанія-лідер у галузі будівництва дорожніх комунікацій ТОВ «Сумимостобуд» ввела в експлуатацію новий асфальтний завод, який за оснащенням і потужністю є одним із провідних не тільки в області, а й в Україні.
За словами керівника ТОВ Сергія Голуба, підприємство пройшло сертифікацію, протестоване в повному обсязі і найближчим часом розпочне випуск дорожніх матеріалів найвищої якості, зокрема, щебенево-мастикового асфальтобетону.
Останній вирізняється високою міцністю, придатний для сильно завантажених магістралей, що відкриває широкі перспективи для застосування.
Таким чином на Сумщині запрацює підприємство, здатне задовольняти потреби сучасного дорожнього будівництва.