Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За ініціативи голови Сумської ОДА Романа Грищенка з початком весняно-польових робіт запроваджуються регулярні зустрічі з аграріями краю. Вони мають стати індикатором ситуації в агропромисловому комплексі, який є одним із стратегічних і важливих для економіки області.
Уже відбулися дві такі зустрічі, в ході яких обговорено широке коло насущних питань, що потребують оперативного розв’язання.
За словами директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, йшлося про забезпечення аграріїв паливно-мастильними матеріалами, насінням, мінеральними добривами, дотримання земельного та інших видів законодавства, сплату податків, розвиток інфраструктури місцевих ОТГ тощо. Кожен означений «вузол» береться на контроль і неодмінно «розв’язується».