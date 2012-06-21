Правоохоронці Сумської поліції та Служби безпеки України затримали двох 17-річних жителів Сум, коли ті спробували продати два пістолети одному з громадян. Для проведення збройної оборудки трійця обрала місце на безлюдному пустирі в одному з мікрорайонів міста, якнайдалі від людського ока. Однак це не допомогло. Відразу ж після розрахунку за товар усіх фігурантів у кайданках доставили куди слід.
За інформацією відділу комунікації поліції Сумської області, під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила два пістолети закордонного виробництва з ознаками перероблення для стрільби бойовими набоями і набоями травматичної дії калібру 9 мм, а в одного із затриманих — пістолет закордонного виробництва, зовні схожий на ТТ, пристосований для стрільби бойовими набоями калібру 4,5 мм, ніж і значну суму грошей.
Як повідомив начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
До речі, на Сумщині за добу напередодні цього правопорушення в межах всеукраїнської операції «Зброя і вибухівка» працівники поліції Шостки виявили і вилучили у 40-річного громадянина мисливську рушницю, малокаліберну гвинтівку та 66 бойових набоїв калібру 7,62 мм.
А ось 56-річний житель одного із сіл Тростянецького району незаконно зберігав 27 набоїв калібру 5,6 мм, а житель Білопільського — 18 набоїв різного калібру.
За всіма фактами проти зброярів порушено кримінальні провадження.