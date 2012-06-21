Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чергову крупну економічну аферу викрили оперативники СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. Вони припинили діяльність підпільного виробництва з виготовлення засобів з догляду за автотранспортом, в основі яких був контрафактний метиловий спирт, доставлений з території Російської Федерації.
За повідомленням прес-групи УСБУ в Сумській області, таким промислом упродовж останніх двох років займалася група жителів місцевого регіону, які, переправивши майже 600 тонн рідини сумнівної якості, взялися за свою «роботу».
Так, уникаючи сплати акцизного збору, ділки реалізовували незамерзаючі очищувачі скла через торговельну мережу, тим самим наражаючи на небезпеку здоров’я автовласників і завдаючи економічної шкоди.
Зловмисників затримали під час транспортування чотирма вантажними машинами чергової партії рідини, замаскованої під розчинник для лакофарбового покриття.
Розпочато кримінальне провадження за низкою статей Кримінального кодексу України, що передбачають відповідне покарання за протиправну діяльність.