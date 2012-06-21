Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область належить до регіонів, де лісова галузь вважається стратегічною і має важливе економічне значення. Тож з початком весни тут повним ходом розгорнули лісокультурні роботи. Як повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, станом на середину квітня лісові культури висаджено майже на тисячі гектарів — для цього використано понад 8 мільйонів сіянців. Тривають також роботи з доповнення та створення нових ділянок, захисних насаджень.
Як і раніше, головними культурами залишаються дуб і сосна, а супутніми — береза, тополя, горіх чорний, модрина та черешня. Стосовно двох останніх, то їх висаджують головним чином у Свеському, Тростянецькому та Охтирському лісових господарствах, хоча й інші підрозділи також культивують широкий набір насаджень, оскільки на це змушують реагувати зміни клімату.
До весняних робіт лісівники почали готуватися ще з минулорічної осені, коли, розчищаючи ділянки, понижували пеньки за допомогою спеціальної техніки. Тепер на цих площах вони з успіхом застосовують мульчери, що сприяє високій якості садіння.
Всі роботи ведуться за власні кошти, в тому числі використовується посадковий матеріал зі своїх теплиць та розсадників. Так само активно і результативно працюють лісівники обласного підприємства «Сумиоблагроліс», які вже висадили лісові культури на 209 гектарах при плані 205, використавши при цьому більш як півтора мільйона саджанців. Водночас вони доповнили лісовими культурами 380 гектарів наявних насаджень.