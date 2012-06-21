Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомила т. в. о. начальника управління охорони здоров’я Сумської ОДА Надія Лисенко під час апаратної наради в облдержадміністрації.
За словами посадовця, на зведення 6 амбулаторій групової та 7-ми – індивідуальної практики буде використано близько 145 мільйонів гривень, з яких 131 мільйон із державного бюджету, майже 14 – кошти об’єднаних сільських та селищних громад.
Зокрема, на саме будівництво передбачено 51 мільйон, решта – на закупівлі медичного обладнання і транспорту.
Запропоновані до будівництва заклади погоджені комісією Мінрегіонбуду та включені до переліку проектів і заходів, що фінансуються з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
Найбільше – по три амбулаторії – збудують у Сумському (села Бездрик, Кияниця, Степанівка) та Охтирському (Кардашівка, Корабельське, Мала Павлівка) районах. Нові медичні заклади з’являться також у низці сільських населених пунктів Роменського, Буринського, Глухівського, Краснопільського, Липоводолинського та Недригайлівського районів.
Будівництво триватиме впродовж нинішнього і наступного років.