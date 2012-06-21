Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Літня пора найбільш сприятлива для роботи будівельників саме на об’єктах освіти, адже 1 вересня дзвінок має пролунати на подвір’ях, де на учнів та студентів чекатимуть капітально полагоджені та оновлені приміщення.Так справедливо вважають на Сумщині і роблять усе, аби в межах програми Президента України та уряду «Велике будівництво» виконати якомога більший обсяг робіт на таких об’єктах як школи, гімназії, коледжі тощо.
Зокрема, цими днями голова Сумської ОДА Роман Грищенко здійснив робочу поїздку до одного із найбільш віддалених районних центрів краю — Середино-Буди, де будівельні роботи тривають в обох школах. Відвідавши місцеву ЗОШ I-III ступенів №2, очільник області наголосив, що кожен освітній заклад, що потребує ремонту, перебуває на постійному контролі обласної влади. Як, до речі, й інші численні об’єкти, що входять до проєкту «Велике будівництво».
Що стосується цієї школи, ремонт якої ведеться на кошти як державного фонду розвитку, так і місцевого бюджету, то тут утеплюють фасад, лагодять дах, опалювальну систему, встановлюють нові вікна та двері, пожежну сигналізацію, камери відеоспостереження, монтують устаткування та обладнання. Тобто, повний оновлений «пакет».
Як, до речі, і в першій школі, де до нового навчального року буде зроблено ремонт фасаду. Роман Грищенко наголосив також на необхідності облаштування на території закладу спортивного майданчика, запевнивши в максимальному сприянні цій роботі.
Справжній будівельний майданчик нагадує сьогодні територія Конотопської гімназії, на реконструкцію приміщення якої передбачено майже 13 мільйонів гривень, у тому числі ДФРР, низки бюджетних програм, місцевих бюджетів.
Як повідомив Департамент капітального будівництва Сумської ОДА, будівництво має бути завершеним до вересня цього року. Роботи вийшли на фінішну пряму: повністю замінено вікна, повним ходом реконструюють і утеплюють фасад, цокольну частину, покрівлю. На черзі — облаштування ганку з пандусами.
Тож найближчим часом на майже 900 учнів та вчительський колектив гімназії чекає справжнє новосілля. Як, до речі, і десятки інших освітніх закладів Сумщини, де зараз працюють будівельники.