Упродовж двох днів на Сумщині, в районному центрі Тростянець та селищі Боромля, тривав 28-й Всеукраїнський мистецький фестиваль «Боромля», заснований 1990 року, що став провісником проголошення незалежної України. Цьогорічного серпня на адресу журі конкурсу надійшли заявки від більш як 700 самодіяльних артистів із Сумської, Полтавської, Хмельницької, Харківської та інших областей.
Як розповів незмінний художній керівник фестивалю заслужений діяч мистецтв поет-пісняр Віктор Герасимов, очолюване ним журі прослухало виступи всіх учасників, нагородивши найталановитіших в усіх номінаціях гран-прі, дипломами тощо.
Цього літа журі конкурсу підготувало медалі на честь одного з організаторів і засновників фестивалю світлої пам’яті Івана Коломійця, якими відзначило учасників та активістів «Боромлі». На спільне переконання, цього разу виконавський і художній рівень самодіяльних артистів виявився високим, про що свідчили бурхливі оплески глядачів.
А завершальним акордом масштабного свята став гала-концерт на стадіоні у селищі Боромля, де зібралися тисячі глядачів з усієї округи. Нещодавно на базі селища створено об’єднану територіальну громаду, яку очолив Василь Романіка. Урочистості з піснями, танцями, численними розвагами тривали до пізньої ночі.