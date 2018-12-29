Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями завдяки рішенню Сумської обласної ради площа природно-заповідного фонду області зросла на 73,9 гектара, або в краю з’явилися ще 4 заповідні об’єкти місцевого значення.
З-поміж них – ботанічний та ландшафтний заказники відповідно «Чехів яр» і «Великописарівські кургани» Великописарівського, ботанічна пам’ятка природи «Духовничанські дуби» Охтирського, ландшафтний заказник «Губарівщина» Роменського районів.
Всі вони хоч і різні, однак об’єднані унікальними багатствами флори і фауни, які необхідно зберегти для наступних поколінь.
Зокрема, на території «Чехового яру» є рослини, занесені до Червоної книги України: горицвіт весняний, ковила волосиста, астрагал шерстистоквітковий та інші.
А в Охтирському районі ростуть два дуби віком майже 400 років і мешкають жуки-олені, які також занесені до Червоної книги України.
По-своєму цінна рослинність «Великописарівських курганів» та «Губарівщини».
Окрім того, на вшанування пам’яті великого природолюба Йосипа Мухопада, високу оцінку його безпосередньої діяльності зі створення дендрологічного парку як місця акліматизації рідкісних та екзотичних видів дерев на Сумщині, змінено назву дендропарку місцевого значення «Шкуратівський» на «Дендропарк ім. Й. Х. Мухопада».
Цей об’єкт користується великою популярністю серед любителів природи і за відвідуваністю посідає одне з перших місць на Сумщині.