Урочище Образ у Краснопільському районі на Сумщині добре відоме не лише розкішною природою, а й святим джерелом, до якого приїжджають численні гості. Часто трапляється, що привозять ікони, які допомагають прочанам у святому зціленні.
Торік одну з них побачило подружжя Анни та Олексія Сіволожських із Сум. Професійні реставратори за фахом, вони відразу встановили, що ікона особливо цінна, хоч і в дуже занедбаному стані. За погодженням з місцевими священниками вони взяли її на реставрацію і не помилилися. Як з’ясувалося, це Іверська ікона Божої Матері, написана на спеціальному золоті. Як розповідає подружжя, довелося добряче попрацювати впродовж восьми місяців, однак є результат.
Цими днями ікону вклали у новий кіот, освятили в Олександро-Невському храмі села Гребениківка, а потім привезли в урочище, де звершили подячний водосвятний молебень. Усі, хто відтепер відвідує Образ зі святим джерелом, може повторити слова з акафісту Іверській іконі: «Радуйся, одягнена в сонце, що сяєш благодаттю і славою всьому всесвіту!»