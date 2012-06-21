Розгортання стільникового зв'язку стане одним з перших кроків в освоєнні Місяця. У Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) розраховують, що перша стільникова мережа запрацює на супутнику Землі вже до кінця 2022 року.



За підсумками проведеного тендеру партнером для реалізації проєкту NASA обрали фінську компанію Nokia, якій виділили 14 мільйонів доларів з фонду в 370 мільйонів, сформованого для технологій, необхідних для освоєння Місяця. Компанія Nokia, в свою чергу, повідомила, що на поверхні супутника Землі планують створити і розгорнути надкомпактну мережу LTE з низьким енергоспоживанням. А згодом її підрихеують до рівня технології 5G. Але таке обладнання не по всіх параметрах підходить для функціонування на Місяці, тому його доведеться спеціально доопрацьовувати для безповітряних умов, а також для перевантажень при пуску з земної поверхні.

Як і на Землі, стільникова мережа дозволить астронавтам, які прилетять на Місяць, спілкуватися по телефону і відеозв'язку. Крім того, ці комунікації будуть використовувати для дистанційного керування місяцеходами, включаючи передачу відео високої роздільної здатності. Технологію інтегрують в місячний посадковий модуль компанії Intuitive Machines, який і доставить обладнання на Місяць.

У компанії Nokia підкреслили, що це «життєво необхідно для довгострокової присутності людини на Місяці». А саме таке завдання і поставила перед собою NASA, яка планує в рамках програми «Артеміс» повернути астронавтів на супутник Землі до 2024 року, а потім влаштуватися там надовго, з будівництвом постійних баз. На минулому тижні NASA повідомила про партнерство з 14 компаніями, чиї технології до кінця 2020-х дозволять зробити людську присутність на Місяці реальністю.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

