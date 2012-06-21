Онука з-за кордону попросила встановити хрест на дідовій могилі. Пам’ятник у вигляді хреста на могилі закатованого під час колективізації земляка активісти встановили на горі біля села Райгородка Сватівського району, на місці, де колись було село Сергіївка (місцеві його називають Минтівка). Від колись заможного села залишилися тільки чагарники й руїни будинків. У небуття пішли чотири хутори, де свого часу жили трудящі люди. А занепад цих населених пунктів розпочався й був пов’язаний саме із колективізацією, яку проводили представники радянської влади у 1930-х роках.
За словами жителя Райгородки Андрія Ширкова, через інтернет його знайшла онука Івана Кравченка і попросила розшукати у Сергіївці місце поховання її діда і встановити на могилі хрест. «Нехай хоч через 80 років настане справедливість», — сказала 60-річна жінка, яка живе в Ізраїлі.
Вона розповіла, що її дід жив із дружиною та п’ятьма дітьми в Минтівці. Родина була заможною, бо працювали на землі разом до початку тотальної колективізації. Та у вересні 1937-го на подвір’я Кравченків прийшли такі собі уповноважені особи зі зброєю й намагалися забрати до радгоспу худобу і все добро, що було в хаті. Іван з вилами в руках став на захист свого майна, бо пам’ятав, як нещодавній голод викосив більш як половину села. Уповноважені його і дружину нещадно побили, і через три дні Іван Кравченко помер. Поховати його дозволили, а ось хрест встановити заборонили. Так і стояла могила без хреста.
Аж через майже вісім десятиріч упокоїлася Іванова душа: на його могилі освятили пам’ятний знак — надгробний хрест і відправили панахиду.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»