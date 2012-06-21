Нове сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) буде важливим безпековим об’єктом для України. Його будівництво нині перебуває на завершальному етапі. З перебігом робіт під час робочої поїздки в зону відчуження ознайомився міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Нову інфраструктуру поводження з радіоактивними відходами будують у співпраці з міжнародними донорами та ЄБРР. «Ми сподіваємося, що найближчим часом цей об’єкт буде введено в експлуатацію. Але для цього, крім будівельних і технічних робіт, слід провести випробування, пов’язані з технологічним процесом. Відбуваються так звані холодні випробування всіх систем і модулів. Після успішних випробувань у холодній фазі буде здійснено так звані гарячі випробування», — пояснив міністр екології та природних ресурсів.

Через сто років людству обіцяють винайти нові технології зберігання небезпечних відходів. Фото УНІАН

Він зазначив, що графіки проведення випробувань корегують, але для сторін—учасників реалізації цього проекту передусім важливе питання безпеки й довговічності роботи об’єкта.

«Упродовж реалізації проекту відбуваються корективи термінів робіт. Це пов’язано з тим, що об’єкти на території зони відчуження унікальні як для науки, так і для інженерів та будівельників, які їх зводять. Питання №1 — це безпека і надійність реалізованих проектів. У цьому маємо повне порозуміння з усіма учасниками технічного процесу, зокрема з представниками країн «Великої сімки» ЄБРР, українського уряду, адміністрації ЧАЕС та зони відчуження», — зауважив Остап Семерак.

Він зазначив, що міжнародна спільнота має великий інтерес до ліквідації наслідків техногенної катастрофи на ЧАЕС.

«Маємо повну підтримку і контроль міжнародного співтовариства над будівельними й технологічними процесами на СВЯП-2. На цьому об’єкті, як і на інших у зоні відчуження, впроваджують найдосконаліші світові технології. Особливо до України прикута увага тих країн, які ще не відмовилися від атомної енергетики і шукають шляхи, як це краще зробити», — резюмував Остап Семерак.

Будівництво СВЯП-2 фінансується з Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів

Об’єкт СВЯП-2 призначено для приймання, підготовки до зберігання і безпосередньо зберігання відпрацьованих тепловидільних збірок (ВТВЗ) і відпрацьованих додаткових поглиначів (ВДП), які накопичено на Чорнобильській АЕС. СВЯП-2 забезпечить приймання на зберігання, підготовку до зберігання і зберігання протягом 100 років понад 21 000 ВТВЗ реакторів типу РБМК-1000 за продуктивності 2500 таких збірок на рік. 

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