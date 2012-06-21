Нове сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) буде важливим безпековим об’єктом для України. Його будівництво нині перебуває на завершальному етапі. З перебігом робіт під час робочої поїздки в зону відчуження ознайомився міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.
Нову інфраструктуру поводження з радіоактивними відходами будують у співпраці з міжнародними донорами та ЄБРР. «Ми сподіваємося, що найближчим часом цей об’єкт буде введено в експлуатацію. Але для цього, крім будівельних і технічних робіт, слід провести випробування, пов’язані з технологічним процесом. Відбуваються так звані холодні випробування всіх систем і модулів. Після успішних випробувань у холодній фазі буде здійснено так звані гарячі випробування», — пояснив міністр екології та природних ресурсів.
Він зазначив, що графіки проведення випробувань корегують, але для сторін—учасників реалізації цього проекту передусім важливе питання безпеки й довговічності роботи об’єкта.
«Упродовж реалізації проекту відбуваються корективи термінів робіт. Це пов’язано з тим, що об’єкти на території зони відчуження унікальні як для науки, так і для інженерів та будівельників, які їх зводять. Питання №1 — це безпека і надійність реалізованих проектів. У цьому маємо повне порозуміння з усіма учасниками технічного процесу, зокрема з представниками країн «Великої сімки» ЄБРР, українського уряду, адміністрації ЧАЕС та зони відчуження», — зауважив Остап Семерак.
Він зазначив, що міжнародна спільнота має великий інтерес до ліквідації наслідків техногенної катастрофи на ЧАЕС.
«Маємо повну підтримку і контроль міжнародного співтовариства над будівельними й технологічними процесами на СВЯП-2. На цьому об’єкті, як і на інших у зоні відчуження, впроваджують найдосконаліші світові технології. Особливо до України прикута увага тих країн, які ще не відмовилися від атомної енергетики і шукають шляхи, як це краще зробити», — резюмував Остап Семерак.
Будівництво СВЯП-2 фінансується з Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів
Об’єкт СВЯП-2 призначено для приймання, підготовки до зберігання і безпосередньо зберігання відпрацьованих тепловидільних збірок (ВТВЗ) і відпрацьованих додаткових поглиначів (ВДП), які накопичено на Чорнобильській АЕС. СВЯП-2 забезпечить приймання на зберігання, підготовку до зберігання і зберігання протягом 100 років понад 21 000 ВТВЗ реакторів типу РБМК-1000 за продуктивності 2500 таких збірок на рік.
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