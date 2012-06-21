НБУ зобов’язав банки забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів у період новорічних свят. 27 і 28 грудня роботу системи електронних платежів НБУ буде продовжено на дві години, повідомляє УНІАН з посиланням на сайт регулятора.
29 грудня передбачено скорочений робочий день системи — до 15-00, при цьому до 13-00 у СЕП проводитимуть платежі тільки між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі на користь НБУ та органів Держказначейства.
30, 31 грудня 2018 року, а також 1, 5, 6 і 7 січня 2019 року СЕП, система електронної пошти, депозитарій Національного банку, а також системи «сертиф» і Реєстр договорів з нерезидентами не працюватимуть.
2 січня банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних з початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП цього дня не здійснюватимуть. 3, 4 і з 8 січня СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі.
У період з 29 грудня 2018 року по 3 січня 2019 року діятиме офіційний курс гривні, розрахований Національним банком 28 грудня.
Відділ новин
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