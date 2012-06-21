Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
За два дні роботи понад тонну аміаку виготовив один із аміачних цехів Сєвєродонецького об’єднання «Азот». До запуску його готувалися останні п’ять тижнів – перевіряли обладнання на справність. Тепер підприємство відкрило нові вакансії: тут потрібні ізолювальники, інженери-технологи, а також інші спеціальності.
«П'ять тижнів цех з виробництва аміаку готувався до пускових операцій. Зрозуміло, що це не просто після чотирирічної зупинки, яка дає про себе знати. Сьогодні цех вийшов на стабільний робочий режим», – каже голова профспілкового комітету підприємства Валерій Черниш.
За його словами, коли підприємство призупинило роботу, до 70% працездатного трудового колективу, який налічує 4 тисячі осіб, вимушені були чекати вдома, коли «Азот» повернеться до ладу. Відтепер усі ці люди знову ходять на роботу.