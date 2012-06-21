Сьогодні до нелегальних перевізників належать близько 90 відсотків власників таксомоторів. З метою впорядкування ринку цих послуг урядом розроблено проект постанови щодо внесення змін у деякі документи Кабінету Міністрів. Головна новація урядових пропозицій у тому, що всі легкові автомобілі, що займаються внутрішніми пасажирськими перевезеннями, повинні будуть мати спеціальні номери жовтого кольору.
Перереєструвати транспортний засіб під нові номери можна буде лише за наявності відповідної ліцензії. Таким чином держава сподівається отримати дієвий інструмент контролю над ринком автопослуг і забезпечити збільшення надходжень до бюджету.