Кабінет Міністрів України додатково виділив 100 мільйонів гривень на програму стимулювання енергоефективних заходів (програму «теплих кредитів»).
Про це повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Уряд виділив додаткові 100 млн гривень на «теплі кредити» в 2017 році», – написав він.
Зі слів Савчука, ці кошти будуть спрямовані на компенсації фізичним особам, які залучили кредитні кошти для утеплення індивідуального житла.
Також голова агентства повідомив, що з початку дії програми (жовтень 2014 року) більше 360 тисяч домогосподарств залучили майже 5,3 мільярда гривень кредитів за програмою стимулювання енергоефективних заходів.
Український уряд продовжив програму стимулювання енергоефективних заходів (програма «теплих кредитів») до 2020 року.
Станом на кінець жовтня Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження виплатило 1,8 мільярда гривень безповоротної допомоги за програмою стимулювання енергоефективних заходів із жовтня 2014 року.
Кредити за програмою стимулювання енергоефективних заходів реалізуються через державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк та Приватбанк.