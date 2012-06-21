Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Внутрішній ринок ягід в Україні, на жаль, розвинутий ще слабко. Отож будь-яка ініціатива в цій галузі одразу помітна. Приміром, ТОВ «Олександрійський Агро Холод» зі Сміли два роки тому почало на території Бужанської ОТГ Лисянського району вирощувати порічки. На околиці Кам’яного Броду, де раніше було громадське пасовище, тепер росте 70 тисяч кущів ягід. Нині тут приступають до збирання першого урожаю. Його допомагають збирати місцеві жителі. Потім ягоди заморозять, для чого у підприємства є відповідні потужності, й відправлять у торговельну мережу України та за кордон.
Як розповів заступник директора товариства Віталій Письменний, Бужанська ОТГ, на території якої підприємство розмістило плантації, зацікавлена у співробітництві. Адже завдяки йому до бюджету громади надходить чимала сума податків. Та й людям є додатковий заробіток.
Для вирощування порічки підходять не всі регіони України. За словами фахівців, на півдні цим ягодам не дуже комфортно, а ось на Черкащині вони почуваються чудово. До того ж, площу вирощування обрали просто ідеальну — на березі річки. Тут вдосталь води, організували крапельне зрошування, забезпечили захист від бур’янів та шкідників. Перевагу віддали сорту Троїцька — одному з найновіших сортів української селекції. Тут знайшлося місце й для сортів, які вивів уродженець Бужанки, відомий селекціонер, кандидат біологічних наук Петро Шеренговий.
У планах підприємства — вирощування обліпихи, городніх культур. До речі, полуницею, під яку відвели 10 гектарів, нинішнього літа вже із задоволенням смакували споживачі.