Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Волноваському районі Донецької області співробітники карного розшуку виявили замасковані величезні запаси зброї та боєприпасів. Небезпечний арсенал невідомі поки зловмисники приховали відразу у двох будівлях колишнього дитячого табору відпочинку. А щоб вилучили всі запаси вибухонебезпечних предметів, вибухотехнікам довелося попрацювати майже пів доби.
«Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області вилучено: вогнемет «Шмель», 34 артилерійські міни та детонатори до них, 33 гранатомети та 45 гранат, 73 заряди до гранатометів, 8 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 1682 великокаліберних снарядів калібру 14,5 та 30 міліметрів, 367 гранат і 47 запалів до них, 14 тисяч 173 патрони різних калібрів», — повідомили в ГУ Національної поліції України в Донецькій області.
Серед прихованого кінологи з правоохоронцями також знайшли снайперську гвинтівку і кілька автоматів Калашникова. Попередньо встановлено, що один із автоматів у 2014 році загарбали з військової частини у Криму. Зараз все озброєння спрямували на відповідну експертизу, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами аби вибуховими речовинами». Проводиться досудове розслідування і встановлення походження зброї та осіб, які привезли її на територію дитячого табору.