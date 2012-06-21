Освячення відбулося на території військового госпіталю міста Сєверодонецька на День св. Миколая та було особисто проведено єпископом Луганським і Старобільським Православної церкви України Афанасієм.
Капличку привезли з Івано-Франківщини та зібрали волонтери відокремленого підрозділу самооборони Верховинського району. На її збирання знадобилося 7 днів. Матеріал, який використано для побудови — смерека. За словами волонтерів, це один з матеріалів, які найкраще піддаються обробці. Дана святиня вже є дев'ятою, яка була сумлінно побудована волонтерами на території східної України з початку війни.
«Для нас відкриття даного храму велика і значна подія. Бо поранені та травмовані, які лікуються у нас, зможуть отримати не тільки медичну допомогу, а й задовольнити свої духовні потреби»,— каже заступник начальника шпиталю Євген Гончаренко.
За словами капелана Кирила Сіренка, згодом каплицю відкриють для всіх.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
для «Урядового кур'єра»