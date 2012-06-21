Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопіллі працюють мобільні групи поліції, які наголос ставлять на виявлення діяльності гральних закладів. Під час останнього відпрацювання правоохоронці припинили роботу майже 180 таких об’єктів. Слідчі розпочали два кримінальні провадження за сімома фактами виявлених правопорушень.
Як повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, чи не більшість з виявлених закладів, які займалися гральним бізнесом, працювали під вивіскою державних лотерей. Поліція вилучила обладнання, яке спритники використовували для ведення азартних ігор, зокрема, системні блоки, монітори.
Водночас правоохоронці забезпечували громадський порядок при демонтажі зовнішньої реклами гральних закладів, який проводили місцеві владні органи. У результаті цього вдалося зняти майже 200 одиниць рекламної продукції із зображенням інтерактивних клубів і лотерей.