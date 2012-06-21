Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Працівники амбулаторій загальної практики-сімейної медицини семи районів Тернопільщини отримали гарний різдвяний подарунок. Голова облдержадміністрації Ігор Сопель вручив їм ключі від 70 автомобілів «Renault Duster», аби могли вчасно доїжджати до пацієнта та надати якісну медичну допомогу. Ці транспортні засоби придбали за кошти з державної скарбниці.
Урочистий захід з цієї нагоди відбувся в місті Чортків на площі Героїв Євромайдану. Крім медиків, у ньому взяли участь представники різних гілок влади, священнослужителі, працівники ЗМІ. Як зазначив очільник краю, ця подія є одним з етапів втілення плану дій з розвитку системи охорони здоров'я у сільській місцевості. Висловив також сподівання, що автомобілі, від яких вручив ключі, «служитимуть вірою та правдою» тривалий час, адже «вирізняються високою прохідністю та надійністю».
Узагалі ж для амбулаторій Тернопільщини придбали 155 таких транспортних засобів, витративши 68 мільйонів гривень.