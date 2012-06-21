Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
З початку цього року працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області провели 229 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували 3,3 мільйона гривень фінансових санкцій.
За інформацією сектора комунікацій головного управління ДФС в області, зокрема, виявили 95 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних гуртово-відпускних або роздрібних цін. Стали відомими майже півсотні фактів реалізації алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці. Мали місце й 35 випадків продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років. Фахівці фіскальної служби встановили також 19 фактів роздрібної торгівлі алкогольним напоями та три – тютюновими виробами без ліцензії.
Протягом січня-листопада анулювали 368 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, в тому числі 31 – за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років. Ще 280 ліцензій анульовано на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними, з них 26 – за продаж тютюнових виробів неповнолітнім.