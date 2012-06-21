Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Посеред ночі 29 січня на обійсті фермера на Тернопільщині з’явилися в масках троє грабіжників. Передусім вони отруїли собаку, що був на подвір’ї. Потім увірвалися до будинку. У спальні нападники спочатку зв’язали руки клейкою стрічкою господарю та господині, а відтак – і синові, який, почувши гамір у хаті, сховався під ліжко, але зловмисники знайшли його.
Кажуть, розбійники мали дві бити, лом і щось подібне на револьвер. Вимагали, звісно ж, гроші. Потерпілі вказали нападникам місце зберігання своїх заощаджень. Як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, крім майже 265 тисяч гривень, зловмисники також винесли з фермерського будинку коштовності. Примітно, що знали й про камери відеоспостереження, адже забрали вінчестер із відеозаписом.
Кримінальне тріо під покровом ночі зникло. Зараз на місці події працюють правоохоронці.