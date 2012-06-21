Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Нині на Тернопіллі інфіковані коронавірусом майже пів сотні медичних працівників. В області люди доброго серця організовують найрізноманітніші акції, аби допомогти лікарям, медсестрам, фельдшерам і лікарням з придбанням масок, респіраторів, дезінфікувальних засобів та інших необхідних речей.
Передусім усіх вразив учинок одинадцятикласників Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3. Кошти, які вони збирали, аби відсвяткувати всі гуртом випускний вечір, вирішили, як написав у соцмережі батько однієї з випускниць, «використати на потреби тернопільських медиків і лікарень». І додав, що сума ця чимала.
Похвально й те, що допомогти українським медикам узялися й іноземні студенти, які навчаються в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Хлопці та дівчата з різних країн організували акцію «Об’єднуємося у боротьбі з коронавірусом». Насамперед студенти стали дізнаватися в районних лікарнях, чим можуть їм зарадити. Відтак протягом тижня збирали кошти. Понад 27 тисяч гривень спільними зусиллями вдалося зібрати. Певну суму витратили на придбання респіраторів для інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, а також Козівської, Шумської, Монастириської райлікарень. Решта грошей іноземні студенти-доброчинці використають на закупівлю необхідного для закладів охорони здоров’я.