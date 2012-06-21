Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Cпівробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області ліквідували схему незаконного ввезення та продажу техніки відомих торгівельних марок.
За інформацією сектора комунікацій головного управління ДФС в області, деякі приватні підприємці купували за кордоном мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, годинники, які доправляли на митну територію України подрібненими партіями через міжнародні поштові відправлення. Реалізували товар через власні торгівельні заклади та Інтернет. Замовлення ж від клієнтів приймали через спеціалізовані сайти, акаунти у соціальних мережах та акаунти на платформі онлайн-оголошень. Проте операції з продажу техніки в бухгалтерському та податковому обліку відображали не в повному обсязі. Внаслідок цього до бюджету не надійшло понад мільйон гривень податків.
На підставі ухвал суду були проведені обшуки. Вилучили техніки на понад 5,7 мільйона гривень, а також 82 тисяч гривень готівкою, чорнові записи та бухгалтерські документи. Триває досудове розслідування.