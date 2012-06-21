Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Меморіальний комплекс «Пам’ять жива» мав би постати з часом у селі Лішня, що в Кременецькому районі на Тернопільщині. Присвячують його полеглих українським воїнам під час російсько-української війни. Перспективи втілення такої ініціативи обговорили вчора на нараді в обласній державній адміністрації.
У селі Лішня вже спорудили каплицю-пантеон українських героїв. Ініціатором її будівництва став місцевий священник Православної церкви України, капелан, волонтер Андрій Любунь. На стінах цієї каплички встановили гранітні плити з іменами всіх полеглих воїнів на сході нашої країни з Тернопільської, Чернігівської, Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської та інших областей. Тут щороку для родин загиблих оборонців рідної землі та учасників бойових дій організовують Всеукраїнську прощу «Щоб пам’ятали!». Торік під час такого масового заходу пам’яті й скорботи урочисто відкрили та освятили пам’ятник полеглим українським героям.