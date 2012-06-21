Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Поблизу села Лисівці Заліщицького району, що на Тернопільщині, обвалився міст через річку Серет. Він з’єднував два райони області – Заліщицький та Борщівський райони. На щастя, у цей час на проїжджій частині транспорту не було.
Ця споруда для проїзду була в аварійному стані. Торік частину проїжджої ділянки, яка просідала, перекрили. Міст внесли до переліку об’єктів, що підлягають ремонту нинішнього року.
Дорожники обвалення мосту пов’язують з перевезеннями вантажівками з двох кар’єрів. Водії великотоннажного транспорту традиційно возили мостом пісок, щебінь та інші будівельні матеріали, незважаючи на знаки обмеження руху.
Тепер міст зазнав суттєвої руйнації. Наразі рух дорогою Р-24 є неможливий. Тож дорожники скоригували маршрут проїзду шляхогоном, що пролягав через цей міст. Увесь транспорт зараз спрямували дорогами Т-20-01, Т-20-20 та Т-20-15. З огляду на це у Службі автомобільних доріг Тернопільської області просять дотримуватися схеми об’їзду мосту в селі Лисівці Заліщицького району. Роботи з відновлення споруди обіцяють розпочати з настанням сприятливих погодних умов.