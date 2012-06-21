Їх розстріляли фашисти восени 1942-го. Цієї самої пори аж через 75 років нарешті вдалося знайти їхні останки. Нині ця трагедія відома в українській історії як Ягільницька. Саме в полі між селами Ягільниця та Нагірянка, що в Чортківському районі на Тернопільщині, покоїлися невинно убієнні нацистами українські патріоти. Їхні імена відомі. Походили вони з теперішніх Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Були серед них інженери, правники, вчителі, урядники, рільники, крамарі, люди інших професій. А ще священик, дяк, а також дівчина. Усі вони стали в’язнями чортківської тюрми. Фашисти звинуватили їх у належності до Організації Українських Націоналістів і знищили.
Десятиліттями ніхто не зміг знайти місця, де нацисти закопали розстріляних українців. Лише цієї осені допомогли дізнатися про це… лиси, які тут вирили нору й витягнули назовні деякі фрагменти людських кісток. Пошуківці взялися за розкопки і за ексгумацію тіл. У могилі завглибшки майже 2,5 метра знайшли останки 60 жертв ягільницької трагедії, а також особисті речі, серед яких гребінці, ложки, дзеркальце, медальйони, інше. На одному з медальйонів чітко видно тризуб. Цю прикрасу знайшли у рештках одягу.
Чин перепоховання тлінних останків розстріляних українських патріотів тривав у Чорткові два дні. Попрощатися з ними приїхали їхні родичі. Вшанували світлу пам’ять загиблих і священнослужителі на чолі з митрополитом Тернопільсько-Зборівським УГКЦ Василієм Семенюком та єпископом Бучацьким Димитрієм Григораком, голови Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської облдержадміністрацій, представники Адміністрації Президента України, Кабміну, Інституту національної пам’яті, а також ветерани УПА, нинішні українські воїни, місцеві. За словами очільника Тернопільщини Степана Барни, жертви ягільницької трагедії — приклад патріотизму та боротьби за Україну.
Останки розстріляних нацистами українців перепоховали з усіма почестями за християнським звичаєм на центральному міському цвинтарі в Чорткові.