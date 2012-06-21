Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Шумськ на Тернопільщині відбувся чин перепоховання останків 14 воїнів Української повстанської армії, учасників збройного підпілля ОУН. Ці борці за державну незалежність України полягли в боях з більшовицьким режимом у 1940-1950-х роках.
За словами Володимира Харчука, керівника пошукових робіт меморіально-пошукового підприємства «Доля», тіла вбитих і замордованих українських повстанців енкаведисти просто поскидали в старий окіп періоду Першої світової війни та присипали землею. Відтак на цьому місці, мабуть, спеціально зробили сміттєзвалище. Місцеві мешканці вказували, що там можливе поховання. Тож працівники підприємства «Доля» спільно з Українським інститутом національної пам’яті та громадською організацією «Меморіал Південна Волинь» минулого літа взялися за пошукові роботи. Знайшли останки 14 загиблих. Під час ексгумації встановили, що в цей окіп кинули тіла переважно чоловіків 20-35 років, жінки теж молодого віку, одна з дівчат узагалі була низького зросту, делікатна, не прожила й 20 років.
За вбитими та закатованими українськими героями у Свято-Преображенському храмі у Шумську відправили Богослужіння. Потім жалобна процесія, яку, крім священнослужителів і мешканців міста, склали також представники обласної та місцевої влади, воїни 44-ої окремої артилерійської бригади, рушила центральними вулицями райцентру. Біля пам’ятного знака жертв тоталітарних режимів відбулася громадянська панахида. Опісля останки повстанців провели до місця вічного спочинку – на місцевий цвинтар, де відбувся, як і велить християнська віра, чин поховання.
Прозвучав також Державний Гімн України, під залпи військового салюту труни з останками загиблих упівців опустили в могили. Співробітник Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд зазначив, що на пошукові роботи, ексгумацію та перепоховання героїв кошти виділила держава.
Такі пошукові роботи у Шумському районі триватимуть й надалі.