Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільські податківці у першому місяці нинішнього року планово перевірили 11 суб’єктів господарювання – юридичних осіб і донарахували майже 4 мільйони 137 тисяч гривень.
Як поінформували у секторі комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області, позапланових контрольно-перевіряльних заходів мали сім, скоротивши таким чином на 42% перевірок порівняно з торішнім показником. Шість таких заходів організували через ліквідацію суб’єктів господарювання, один – за зверненням платника. Як підсумок – порушникам доведеться сплатити 330 тисяч гривень грошових зобов’язань.
Податківці стверджують, що перевіряють винятково ті суб’єкти господарювання, які є в групах ризику або застосовують «тіньові схеми» й намагаються не сплачувати платежів до бюджетів, зменшуючи податкові зобов’язання.
Узагалі ж у секторі комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області нагадують, що план-графік щодо проведення цьогорічних планових документальних перевірок опублікований на офіційному порталі Державної податкової служби України.