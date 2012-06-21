Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині поліція активно проводить роз’яснювальну та профілактичну роботу серед краян щодо дотримання карантинних заходів.
За інформацією відділу комунікації головного управління Національної поліції в області, станом на початок нинішнього тижня перевірили майже 13 тисяч об’єктів у різних містах, селищах і селах з надання різних послуг.
Зафіксували майже 60 порушень. Здебільшого протоколи склали щодо підприємців або тих, хто займався незаконною торгівлею чи наданням інших послуг. Звісно, серед порушників є й фізичні особи. Виявили правоохоронці також п’ять осіб, які порушили умови самоізоляції. Майже всі протоколи вже скерували до суду.
Варто зауважити, що адміністративні стягнення в розмірі 17 тисяч гривень за рішенням суду вже мають сплатити четверо краян.