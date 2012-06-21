Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Заліщики на Тернопіллі прощаються із священником, життя якого забрала хвороба COVID-19. Отець став першим в області, в якого лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію. Що захворів на цю страшну недугу, він не знав, тож відправляв Богослужіння, зустрічався з парафіянами, навіть був на похоронах. Припускали, що загалом до встановлення діагнозу 56-річний священнослужитель міг мати контакти, спілкування з майже пів тисячею осіб. Панотця лікували в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Його під’єднали до апарата штучної вентиляції легень. Але вічність таки покликала його.
На похороні священника була лише найближча родина. Панахида ж відбулася в храмі біля портрета покійного. Звісно ж, дотримувалися всіх відповідних заходів карантину. Принагідно зазначу, що від початку пандемії коронавірусу на Тернопіллі священник став третім, якому не вдалося видужати. Перед ним померли 68-річний чоловік з Монастириського та жінка, яка мала 57 років, з Козівського районів.