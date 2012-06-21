Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
4 мільярди 334,5 мільйона гривень. Саме така сума податкових платежів надійшла впродовж минулого року на розвиток територіальних громад Тернопільської області. Цей показник, якщо порівнювати з відповідним періодом 2018 року, вдалося збільшити на 19,2 відсотка.
У секторі комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області поінформували, що місцеві бюджети краю значною мірою наповнювали податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок. Ця тріада основних джерел надходжень упродовж минулого року також зросла. Так, показник надходжень з податку на доходи фізичних осіб порівняно з позаминулим роком покращили на 20,3 відсотка, єдиного податку – на 17 відсотків, а приріст же плати за землю отримали на 21,6 відсотка більше.