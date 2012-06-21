Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Аферисти на Тернопільщині, схоже, розгулялися не на жарт. Лише цього тижня правоохоронці зареєстрували кілька протиправних діянь ошуканців. Довірливим людям вони показали себе, так би мовити, в різних іпостасях. Передусім використали вже добре знану схему – зателефонували й відрекомендувалися працівниками банку. Одним «заспівали» стару пісню, що, мовляв, вашу картку заблокували, бо з неї невідомі намагаються зняти гроші, іншим – про те, що треба повідомити персональні дані картки, бо надійшов платіж і не можуть зарахувати коштів.
У такий збитий спосіб шахраї, як поінформували у відділі комунікації поліції Тернопільської області, за одну добу зуміли зняти з банківських рахунків краян майже 50 тисяч гривень. Потерпілими стали двоє тернополян і мешканка Тернопільського району.
Скористалися зловмисники ще одним добре відомим методом. 77-річній тернополянці зателефонував якийсь чоловік, відрекомендувався їй працівником слідчого ізолятору. І повідомив прикру новину, що її небіж скоїв аварію й зараз перебуває у СІЗО. Його, мовляв, можуть відпустити, але треба негайно заплатити гроші. За якийсь час жінка відчинила двері власного помешкання аферисту та віддала йому дві тисячі доларів США. До племінника ж вона зателефонувала лише наступного дня й збагнула, що її ошукали, бо родич у жодне ДТП не потрапляв.
Інший спосіб виманити щось у довірливих людей теж не новий. Днями до чоловіка на залізничному вокзалі звернувся якийсь незнайомець зі звичним проханням – на хвилину дати телефон, бо його нібито розрядився, а йому ж конче треба зв’язатися з приятелем. Доброї душі чоловік зважив на це. Але не встиг навіть відвернутися, як з його мобільним телефоном зловмисник накивав п’ятами. Довелося звертатися до поліціянтів.
А от інший тернополянин позбувся власного дороговартісного мобільного телефону через неправдиве повідомлення про зарахування готівки. Свій мобільний він вирішив продати, помістивши оголошення в Інтернеті. За певний час йому зателефонував якийсь невідомий та сказав, що хотів би придбати цей пристрій зв’язку. «Покупцю» було повідомлено реквізити банківського рахунку, згодом продавець отримав «есемеску» про зарахування грошей. Після цього тернополянин передав телефон новоявленому власнику, не підозрюючи, що став цієї хвилини потерпілим. Адже, перевіривши згодом стан рахунку, з’ясував, що зловмисник жодних коштів насправді не надсилав.
Правоохоронці вкотре закликають українців бути обачними, не довіряти жодним незнайомцям, не повідомляти їм персональні дані щодо банківських карток.