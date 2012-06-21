Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Нині в нашій країні є майже двісті патронатних сімей, які переймаються тимчасовим доглядом, а також вихованням і реабілітацію дітей. Перша така родина з’явилася й на Тернопільщині.
Подружжя Світлана та Володимир Герасимчуки навчалися за спеціальною програмою підготовки патронатних вихователів. Цей курс передбачав, зокрема, різні вишколи, здобуття знань з психодіагностики, надання домедичної допомоги діткам.
Опанувавши відповідними знаннями та навичками, Світлана й Володимир уклали договір з органом опіки та піклування виконкому Кременецької міської ради про надання послуги з патронату над дитиною.
На Львівщині ще торік створили в обласному центрі, а також в Яворівському та Золочівському районі три патронатні родини, де перебувають шестеро хлопчиків і дівчаток. В облдержадміністрації твердять, що цій справі приділяють особливу увагу, тож уже найближчим часом у краї має з’явитися ще вісім таких сімей.