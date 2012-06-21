Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
«Чудотворні ікони для зцілення душі та тіла» — виставку під таку назвою відкрили у старовинному палаці у селищі Вишнівець на Тернопільщині. Представили більше сто копій таких образів з понад пів сотні країн. Примітно, що цю експозицію склали з приватної збірки тернопільської лікарки-фітотерапевтки Марії Тройчак.
Колекцію ікон пані Марія збирає вже понад два десятиріччя. Вона відвідала чимало християнських святинь, духовних центрів не лише в Україні, а й у Польщі, Італії, Франції, Іспанії, Португалії, Ізраїлі, інших країнах. З кожних відвідин Марія Тройчак обов’язково привозить додому образи.
Серед виставкових експонатів можна, зокрема, побачити ікони «Втіха і розрада», Святого Онуфрія, Вишгородську ікону «Богородиця Ніжності», чудотворний кровоточивий образ Ісуса Христа та багато інших. З міста Барі (Італія) привезла гобелен з образом Миколая Чудотворця, який також зайняв гідне місце в експозиції.
Це не перша виставка ікон з колекції Марії Тройчак. На Тернопільщині вона вже тричі представляла її в обласному краєзнавчому музеї. Нещодавно образи з приватної збірки лікарки-фітотерапевтки могли оглядати мешканці райцентру Козова. У Вишнівці ж із експозицією «Чудотворні ікони для зцілення душі та тіла» можна буде ознайомлюватися впродовж липня, а вже у серпні вона переїде до міста Збараж.