Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Аби не допустити подальшого поширення коронавірусної інфекції в Тернополі, міський оперативний штаб у середу прийняв рішення щодо ще кількох заборон.
Відтепер працюватимуть лише банкомати, термінали, платіжні кіоски, автомати з питною водою, всі ж інші вуличні апарати самообслуговування не діятимуть.
Макулатуру, пластик, скло, металобрухт теж не можна буде здати, адже пункти прийому вторинної сировини мають бути зачинені. Теплої погоди тернополяни не посмакують і ваговим морозивом, квасом, газованими, охолоджувальними та іншим напоями, бо ж заборонено продавати таку продукцію через дрібно-роздрібну торгівельну мережу та сезонні об’єкти сфери торгівлі.
Доведеться цьогорічних Великодніх свят відійти й від усталеної традиції — відвідувати кладовища, відправляти панахиду біля могил рідних. На час карантину міський оперативний штаб прийняв рішення заборонити масове відвідування цвинтарів і проведення тут поминальних відправ.
Щодо цього додаткові рекомендації вірним Української греко-католицької церкви висловив також архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Він теж закликав утриматися від відвідин кладовищ. Адже у пасхальні дні священники не служитимуть панахид на цвинтарях. Через карантин такі Богослужіння проведуть на Зелені свята.