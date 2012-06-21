Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопілля вшановує Тараса Шевченка. В краї заходи відбуваються якнайрізноманітніші. Чи не першими Шевченківські дні розпочали в Державному архіві області. Тут підготували книжкову виставку «Кобзарю! Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон!».
До підніжжя пам’ятника Кобзарю в Тернополі лягли живі квіти. Тут на урочистості з нагоди 206-х Тарасових літ зібралися представники влади, священнослужителі, громадськість. Заступник голови облдержадміністрації Арсен Марчишак, зокрема, наголосив, що Шевченкова постать, його вірші «надихали учасників національно-визвольних змагань ХХ століття, борців за незалежність, учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності, а зараз підтримують і гартують дух українських військових».
Вірші звучали з уст тернопільських письменників. Поетка Зоряна Замкова каже, що основний посил, який вони доносили, – почути Тарасове слово й зрозуміти. «Ми серцем голі догола» – це моє відчуття його слова. Оголеного, як нерв, вивіреного, як стріла, прозірливого та відвертого. Батьківського», –зазначила вона.
Із літературних заходів на вшанування Тараса Шевченка в Тернополі ще організували флешмоб «Знайди свій шлях до Тараса» та читання «Його весна довіку не зів’яне, Його Кобзар нікому не спалить».
Активно відзначали Шевченківські дні й у районах області. Зокрема, в місті Борщів організували районний конкурс читців «Слово Тарасове струнами б’ється», Шевченківський урок.
10 березня, у день 159-х роковин смерті поета, в обласному центрі біля пам’ятника Тарасові Шевченку відправили панахиду, поклали квіти як своєрідний символ світлої пам’яті про видатного письменника, українського пророка й водночас великої любові до нього, до його творчості.