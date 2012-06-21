Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Цього тижня відзначатимемо два значимих свята – День пам’яті та примирення й День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На Тернопільщині цим святам вирішили присвятити кілька заходів, які через надзвичайну ситуацію зі спалахом коронавірусної інфекції COVID-19 відбуватимуться онлайн. У такому режимі організують для учнівської та студентської молоді уроки пам’яті, проведуть екскурсію музеями, де підготували відповідні тематичні експозиції, запросять на майстер-класи, аби навчити виготовляти червоні маки.
Обласна державна адміністрація закликала вшанувати борців за волю України та проти нацизму вдома під час молитви наживо. 8 травня попросила долучитися до «Першої хвилини миру». Під час цієї акції треба запалити у своїх помешканнях о 23 годині 01 хвилині свічку пам’яті про жертв Другої світової війни та першу хвилину миру, що настала тієї травневої ночі 75 років тому.
З нагоди цих свят ветеранам війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни та жертвам нацистських переслідувань на Тернопільщині виплатити щорічну разову грошову допомогу. Її отримають понад 26 тисяч осіб цих соціальних категорій.