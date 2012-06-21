Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Ситуація із захворюванням на грип на Тернопільщині є нестійкою, неблагополучною. Як повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура, в краї вже зареєстрували три летальних випадки від цієї недуги, лабораторно підтверджених як грип типу А.
Від ускладнень грипу – вірусної пневмонії, зокрема, померла людина у Чортківському районі. Цей район став наразі єдиним, де з 22 до 27 січня через зростання показника захворюваності на грип і ГРВІ на цей час призупинили навчання у загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладах. Таке рішення прийняли на спільному позачерговому засіданні місцевих комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді та Чортківській райдержадміністрації. Відтак повторно вирішуватимуть, чи зможуть діти найближчими днями знову сісти за парти, прийти у дитсадки, займатися у позашкільних закладах.
На Тернопільщині є також кілька закладів, де через захворювання на грип і ГРВІ зачинили або цілком навчальний заклад, або лише деякі класи. Навчання можна призупинити, якщо у школі чи в класі відсутність дітей через ці недуги перевищує 20 відсотків, нагадала лікар-епідеміолог. І додала, що з 13 січня в області показник захворюваності на грип і ГРВІ зростає.
Скажімо, 22 січня інтенсивний показник захворюваності склав у краї 17,6 відсотка вище середнього багаторічного. У 12 адміністративних територіях Тернопілля теж перевищений середній рівень захворюваності. Якщо порівнювати цей показник з відповідним торішнім періодом, теж є зростання вдвічі. Є хворі з ускладненнями, з тяжким перебігом захворювання. Цей факт засвідчує хоча б і те, що за тиждень на 20 відсотків зріс показник шпиталізації недужих.
Аби не дати вірусу грипу звалити себе, слід вакцинуватися, вкотре нагадують лікарі. Тим часом в області задля профілактики в закладах освіти та громадському транспорті проводять дезінфекцію.