Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Лішня, що в Кременецькому районі на Тернопіллі, відбулася Всеукраїнська проща родин загиблих військовослужбовців на Сході України з російським окупантом. Її організували вже вчетверте. На три дні сюди з’їхалися учасники з Львівщини, Донеччини, Волині, Рівненщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини та інших областей.
Першого дня вони відвідали старовинне місто Кременець, у тутешній Преображенській церкві молилися за загиблими бійцями. Потім маршрут проліг до села Антонівці, де в лісі створений меморіальний музейний комплекс штабу воєнної округи «Волинь-Південь» Української повстанської армії. Основні ж заходи відбулися у селі Лішня. Місцевий священик капелан і волонтер о. Андрій Любунь зініціював тут спорудження каплички-пантеону новітніх українських Героїв. На її стінах встановлюють гранітні плити з іменами всіх загиблих. Нинішнього року чорні таблиці пам’яті та скорботи виставила Львівська, Донецька та Миколаївська області. Капличку-пантеон вирішили добудовувати, тут будуть два бічних притвори і дзвіниця. Якщо згори дивитися на споруду, виглядатиме ніби янгол з розпростертими крилами.
Духовна та меморіальна споруда розміщена за кілометр від села Лішня, тож нагальною справою стало проведення сюди електролінії, монтування підстанції. Аби розв’язати таку господарську проблему, потрібно 1 мільйон 250 тисяч гривень. Сума для церкви, звісно ж, не підйомна. Дієву допомогу повинна б надати держава та спонсори.
Не обійшлася проща й без духовної та патріотичної пісні. Сцену спорудили біля тутешнього ставу, концертні номери прочани слухали та дивилися просто неба, як і снідали, обідали та вечеряли.
Лішня стає не лише епіцентром національного вшанування пам’яті воїнів, які загинули в російсько-українській війні. Як каже отець Андрій Любунь, тут мають намір створити духовно-просвітницький центр для соціалізації та реабілітації військовослужбовців, родин загиблих героїв. Подбали про облаштування соляної кімнати, місць для апітерапії, гірудотерапії, арттерапії, гончарства, водного спорту, занять з іпотерапії. Серед головних завдань центру – і виховання молодого покоління в любові до України, для чого організовуватимуть і табори для дітей.