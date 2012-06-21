Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У райцентрі Козова на Тернопільщині відкрили будинок сімейного типу. Тут відтепер мешкатиме родина Віталія та Галини Сірих. Досі подружжя мало лише одну власну дитину. Та вирішили виховувати ще прийомних п’ятеро хлопчиків і дівчаток. Діана, Наталя, Дмитрик, Юрчик і Мирон – нині щасливі, бо потрапили до родини, де є любов, тепло і затишок, повідомили в прес-службі облдержадміністрації.
На придбання цього будинку з державної скарбниці витратили майже два мільйони гривень, додатково на його облаштування з місцевого бюджету виділили ще 580 тисяч гривень. У новій оселі побував і очільник краю Степан Барна. Він зазначив, що в області загалом уже відкрили 11-ий будинок сімейного типу. Цього року, крім селища Козова, на Тернопіллі ще придбали один будинок сімейного типу в Бережанському районі (вартість понад 1,1 мільйона гривень). Такі факти, як стверджує голова облдержадміністрації, засвідчують, що держава звертає увагу на проблематику родини, бо жоден інтернат ніколи не зможе дати того, що дає сім’я.