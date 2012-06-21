Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопіллі відкрили три нові поліційні станції. Цього разу — в Тернопільській об’єднаній територіальній громаді. В обласному центрі свої двері відчинили одразу два таких підрозділи. Ближче відтепер поліція буде й до сільських жителів. Адже цього дня новосілля справила й поліційна станція у селі Іванківці, що в Зборівському районі. Вона обслуговуватиме вісім населених пунктів, де проживають майже дев’ять тисяч мешканців.
Тернопілля першим у нашій країні взялося впроваджувати проєкт «Поліційна станція». Було це 2016 року. Нині досвід тернополян у цій царині запозичують й інші українські регіони.
На думку начальника головного управління Національної поліції України в Тернопільській області Олександра Богомола, поліційна станція — взаємовигідна співпраця між правоохоронцями та органами місцевого самоврядування. Громади надають у користування поліційній станції приміщення, дбають про його ремонт і та облаштування. Поліція ж забезпечує досвідчений особовий склад, а також спецзасоби, озброєння, криміналістичну та оргтехніку, інші необхідні засоби.
Поліціянти на станціях патрулюють територію, швидко реагують на звернення громадян, надають допомогу потерпілим. Певна річ, займаються профілактикою, виявленням і розкриттям злочинів «за гарячими слідами», а також адміністративних правопорушень.