Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
16 травня в Україні відзначили День Європи. Для Тернопільщини, як зазначив голова облдержадміністрації Володимир Труш, «європейська інтеграція — це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій та новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності товаровиробників та вихід на нові світові ринки».
У структурі експорту краю європейські країни на першому місці. В області діють Почесні консульства Республіки Литви та Угорщини. Нині, під час надзвичайної ситуації зі спалахом коронавірусної інфекції COVID-19, ці структури доклалися до суттєвої допомоги медичним закладам Тернопілля.
Тим часом облдержадміністрація підтримала флешмоб #ЄвропаЦеМи. Цю акцію, як відомо, зініціював Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тернополяни розповідають про туристичні принади свого краю. Адже в області є чимало таких місць, що асоціюються з певними відомими європейськими. Скажімо, Плебанівський міст-віадук, що в Теребовлянському районі порівнюють з такою ж спорудою в Шотландії, а дністровський каньйон — з долиною ріки Мозель у Франції чи містом Чеський Крумлов.